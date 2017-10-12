Биробиджан, 12 октября, 2017, 04:00 — ИА Регнум. В Еврейской автономии после того, как водитель рейсового автобуса вышел в рейс пьяным, проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

James Palinsad Алкоголь за рулём

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По данным ведомства, проверка началась, когда местные СМИ написали о том, как водитель рейсового автобуса №21А в Биробиджане пьяным сел за руль. Пассажиры утверждают, что транспортное средство петляло по трассе, в какой-то момент в салоне появился дым, однако людей оттуда не выпускали.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение порядка организации регулярных пассажирских перевозок в общественном транспорте, будет дана оценка», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии расследуется дело в отношении депутата Ил Тумэна, который на своём внедорожнике в нетрезвом виде сбил троих пешеходов, один из которых погиб на месте ДТП. Николая Румянцева отпустили под залог, в ближайшее время должен быть рассмотрен вопрос о сложении депутатского мандата.