Трамп предложил кандидата в министры внутренней безопасности США
Вашингтон, 12 октября, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Кандидатура Кирстен Нильсен, замглавы аппарата Белого дома, на пост американского министра внутренней безопасности выдвинута президентом США Дональдом Трампом, сообщила Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявляет о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности», — сообщается в пресс-релизе.
Комментируя решение Трампа, Сандерс написала в Twitter:
«Отличный выбор для секретаря Национальной Безопасности!»
Напомним, американское министерство внутренней безопасности (МВБ) до 31 июля 2017 года возглавлял Джон Келли.
На этой должности он проработал с начала президентства Трампа, который оценил его работу на посту МВБ как «впечатляющую» и назвал Келли «настоящей звездой» своей администрации.
Сейчас Келли является главой аппарата Белого дома. После его назначения с поста директора по коммуникациям Белого дома был уволен Энтони Скарамуччи.
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