Веллингтон, 12 октября, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Переговоры о формировании коалиции, которые на протяжении пяти дней проходили между лидерами ведущих партий Новой Зеландии с главой «партии-аутсайдера» NZ First Уинстоном Питерсом, пока не привели к каким-либо результатам, передает Reuters.

Korakys Карта Новой Зеландии

По словам Питерса, он не удовлетворен условиями, которые предлагают Национальная партия Билла Инглиша и Рабочая партия Хасинды Ардерн.

Политические обозреватели страны подозревают, что Питерс намерен добиться должности министра в будущем правительстве, которое будет формировать коалиция, однако сам политик это отрицает.

«Мы не будем думать о офисах и позициях, пока не будем довольны политикой», — пояснил Питерс журналистам.

Сообщается, что политический кризис уже вызвал падение национальной валюты, киви, по отношению к доллару США на 3,5%. Дальнейшее существование страны без правительства может углубить падение национальной валюты.

Напомним, первое место на выборах в Новой Зеландии, которые проходили в сентябре, заняла Национальная партия, которая набрала 44,4% голосов. Рабочая партия набрала 36,9%. Националистическая «NZ First» и «Партия зеленых» набрали 7,2% и 6,3% голосов избирателей соответственно.

Несмотря на то, что Национальная партия взяла максимальное количество мест в парламенте, Рабочая партия уже вступила в коалицию с «зелеными» и почти сравнялась с основным конкурентом.