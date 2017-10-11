Мадрид, 12 октября, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Разъяснения смысла декларации о независимости Каталонии, подписанной 10 октября, должны быть даны Мадриду в течение пяти дней — до 16 октября, заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой в Конгрессе депутатов.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Каталония

Обращаясь к депутатам, Рахой пояснил, что ждет ответа от главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

«Он должен ответить в течение срока, который заканчивается в понедельник (16 октября) в 10:00 по местному времени», — сказал Рахой.

Испанский премьер-министр пояснил, что Мадрид требует отмены декларации независимости. И она должна быть отменена, даже если Пучдемон не ответит в указанный срок.

Напомним, в документе о независимости (Декларация народных представителей Каталонии), принятом в Барселоне по результатам референдума (состоялся 1 октября), говорится, что регион становится независимым — «суверенным, правовым, демократическим и социальным государством».

Несмотря на решимость отделиться от Испании, Барселона не ратифицировала документ, поскольку намерена провести переговоры с Мадридом. А пока Пучдемон предложил временно приостановить его действие.