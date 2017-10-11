Монтеррей, Мексика, 12 октября, 2017, 01:56 — ИА Регнум. До 16 человек возросло число жертв тюремного бунта в мексиканском штате Нуэво-Леон, передает Associated Press.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

По информации правоохранителей, за минувшие сутки скончались еще трое раненых в результате столкновения между бандами в тюрьме штата Нуэво-Леон.

Представитель правительства штата Альдо Фаши пояснил, что пока неизвестно, сколько заключенных умерли в потасовках друг с другом, а сколько от пуль полицейских, так как вскрытия тел пока не производилось.

По словам государственного прокурора Бернардо Гонсалеса, в настоящий момент 54 заключенных обвинены в совершении тяжких преступлений в ходе беспорядков.

Напомним, 11 октября в одной из тюрем мексиканского штата Нуэво-Леон вспыхнул бунт — две крупные банды вступили в схватку друг с другом. В ходе беспорядков заключенные подожгли несколько зданий, захватили в заложники охранников.

Полицейские, направленные для усмирения бунта, встретили сопротивление толпы из 150 заключенных, вооруженных ножами и дубинами, и применили огнестрельное оружие.