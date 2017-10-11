Нидерланды, 12 октября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Полиция предотвратила дерзкий побег из тюрьмы в Нидерландах — трое заключенных пытались покинуть пенитенциарное учреждение на вертолете, передает Associated Press.

Вертолёт

Сообщается, что инцидент произошел в тюрьме города Рормонд, расположенном на юге Нидерландов, в 190 километрах от Амстердама.

Известно, что двое заключенных были задержаны при попытке захвата полицейского вертолета, третий получил смертельные ранения при задержании.

Также сообщается, что заключенные имели доступ к огнестрельному оружию, которое намеревались пустить в ход во время побега.

Личности заключенных, пытавшихся совершить побег из тюрьмы Рормонда, не раскрываются. Известно, что они были осуждены за убийства и причастность к организованной преступной группировке.