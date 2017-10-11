Бейрут, 12 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Шиитское движение «Хезболла» не расценивает угрозы США, в том числе объявление наград «за головы» его лидеров, как что-то серьезное, передает Reuters.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

По словам официального представителя «Хезболлы», заявления Госдепа США — это «признание успехов» организации на Ближнем Востоке.

«Мы отвергаем обвинения американской администрации в отношении «Хезболлы» и ее моджахедов… Они никак не повлияют на работу организации», — сообщил представитель движения журналистам.

Напомним, 11 октября официальный представитель Государственного департамента США Натан Сэйлз назвал «приоритетом» администрации президента США Дональда Трампа борьбу с шиитским движением «Хезболла».

Также Госдеп США объявил награду «за головы» лидеров «Хезболлы» — $7 млн за информацию о Талалу Хамии и $5 млн за информацию о Фуаде Шукару.

Шиитское движение «Хезболла», которое имеет значительное влияние в Ливане и ведет войну против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, считается в Израиле и США террористической организацией.

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