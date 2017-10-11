Москва, 12 октября, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Последняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы уникальна, поскольку впервые за 3,5 года получился относительный консенсус по вопросу о том, что Украина что-то делает не так. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог Михаил Погребинский.

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«Нынешняя сессия ПАСЕ уникальна в том смысле, что впервые за 3,5 года получился относительный консенсус по вопросу о том, что Украина делает что-то не так. В заявлениях Земана и депутата Британии — знаки того, что что-то начинает в этом отношении меняться, — отметил эксперт. — По-видимому, Порошенко прекрасно понимает, каковы эти перспективы (возврата Крыма), но у него нет ни малейшей возможности говорить то, что реально он думает и думает большинство вменяемых людей на Украине».

«Легализовать российский статус Крыма в ближайшие годы не получится, но то, что происходит, говорит о том, что острота темы, что бы там ни говорили украинские руководители, она будет в Европе ослабляться», — уверен Михаил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, назвал нерешённым вопрос Крыма и отверг предложение чешского лидера Милоша Земана выторговать Киеву у Москвы за полуостров газ и нефть.