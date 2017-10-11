Тирасполь, 12 октября, 2017, 00:35 — ИА Регнум. «Переговорный процесс между Приднестровьем и Молдавией находится в плачевном состоянии», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев после встречи в Тирасполе с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Российские миротворцы в ПМР

По словам дипломата, в этой ситуации немалая вина и международного посредника — ОБСЕ, в которой в этом году председательствует Австрия. «Когда формировалась переговорная площадка «5+2», в основе ее лежала определенная философия, заключающаяся в том, что неформальным «вождем» этого переговорного процесса будет ОБСЕ. Поскольку «вожди» там меняются раз в год, то каждый приходит со своим видением. Австрийцы пришли с идеей того, что каждое заседание формата должно завершаться достижением конкретных договоренностей. Но если бы стороны могли действовать таким путём, то никакой необходимости в международном посредничестве не возникло бы. Давно бы Кишинев и Тирасполь обо всем между собой договорились, и проблема была бы решена», — обратил внимание Сергей Губарев.

Посол по особым поручениям МИД РФ напомнил, что, согласно договоренностям, которые были зафиксированы всеми участниками, переговоры в формате «5+2» должны проходить не реже шести раз в год. При этом с момента последнего заседания «Постоянного совещания…», которое состоялось 2−3 июня 2016 года в Берлине, прошло более года, а австрийское председательство в ОБСЕ так и не спешит созывать «5+2», несмотря на готовность к встрече самих сторон — Кишинева и Тирасполя.

«То, что уже больше года нет официальных встреч, только способствует накапливанию проблем и их углублению. Я с грустью представляю себе, как будет выглядеть наше следующее официальное заседание, которое, я надеюсь, когда-нибудь состоится. Причем большую часть его займут взаимные обвинения сторон, и, боюсь, что до решения сущностных вопросов мы так и не дойдем, чего бы не было, если бы наши заседания имели регулярный характер», — подчеркнул Сергей Губарев.

По мнению Губарева, «провальность» австрийской дипломатии на молдавско-приднестровском направлении уже очевидна. «Остаётся ждать следующего года. Надеюсь, что итальянское председательство не пойдет по ошибочному, как показала практика, пути австрийцев», — констатировал российский дипломат.

Виталий Игнатьев сказал, что кризис в переговорах возник не по вине Приднестровья или России, и многие проблемы граждан уже давно были бы решены, если бы на то была политическая воля Кишинева. Игнатьев напомнил, что приднестровская сторона предлагала не один десяток инициатив по всему спектру вопросов, включая автотранспорт, телекоммуникации, железную дорогу, апостилирование дипломов.

«Наша задача — это обеспечение прав и интересов жителей Приднестровья, создание нормальных условий для их экономической, социальной деятельности политико-дипломатическими средствами, хотя нас и ограничивают в использовании этого инструментария», — подвел итог Виталий Игнатьев.