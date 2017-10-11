Сочи, Краснодарский край, 12 октября, 2017, 00:22 — ИА Регнум. «Существование СНГ — в интересах всех его участников. Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие из нас почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах», — заявил президент Молдавии Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Dodon.md На заседании Совета глав государств СНГ

По словам Додона, не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдавии зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС. «Поэтому для нас существование СНГ и ЕАЭС — это, без кавычек, вопрос выживания как полноценного государства», — добавил он.

По итогам форума, по словам Додона, было принято решение объявить 2020 год Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств СНГ также приняли совместное заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Были приняты Концепции государств — участников СНГ в противодействии коррупции, а также в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Додон с сожалением отметил, что Молдавия упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году. «Однако мы от этой идеи не отказываемся и будем добиваться этого почётного статуса. Выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы», — сказал президент Молдавии.

«Мы должны развивать сотрудничество как на Западе, так и на Востоке. Обширный потенциал нашего сотрудничества с восточными партнёрами не реализован в полном объёме. Убеждён, что Молдова должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности в рамках СНГ и ЕАЭС», — добавил Игорь Додон.

На заседании Совета глав государств ЕАЭС лидеры стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, приветствовали заявку Молдавии на получение статуса страны-наблюдателя в рамках этой структуры. Было принято решение доработать все технические моменты, связанные с этим вопросом. «Считаю, что получение Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе является отправной точкой для наращивания сотрудничества, развития межгосударственных стратегических отношений, а также создания значительных возможностей для экономического развития нашей страны», — сказал Додон.