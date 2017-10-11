Вашингтон, 12 октября, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Российская Федерация направила властям США протест из-за срыва государственных флагов России со здания консульства РФ в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне.

Флаг России

Сообщается, что с заблокированных американскими властями дипломатических объектов России в Сан-Франциско были сорваны государственные флаги РФ.

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг», — сказано в сообщении пресс-службы РФ.

Москва требует незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать в будущем подобных инцидентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США удерживают пять дипломатических объектов, что является нарушением международного права. И действия представителей властей США — произвол, беспрецедентный для истории двусторонних отношений.

Со своей стороны в Москве ответят на эту «враждебную акцию» с учетом принципа взаимности, существующего в дипломатии. Пойдя на эти действия, США фактически согласились на аналогичный подход со стороны России.

В начале сентября Вашингтон потребовал от Москвы закрыть здания диппредставительства в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. С этого времени спецслужбы США хозяйничают в зданиях, проводя там обыски. Президент России Владимир Путин распорядился подготовить обращение в американский суд в связи с закрытием российских консульских учреждений.

Позиция Госдепартамента США заключается в том, что никакого противоречия закону нет — все действия проводятся после закрытия дипломатических объектов. Дипломатический конфликт начался после того, как администрация уходящего президента США Барака Обамы в декабре 2016 года объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов.

Им было предписано срочно покинуть страну, а власти США закрыли доступ к загородным комплексам посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Москва не отвечала до июля, когда Конгресс США одобрил закон о новых санкциях против России. И лишь тогда были предприняты ответные меры: Вашингтону было предписано с 1 сентября сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек, и был закрыт американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.