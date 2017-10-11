Москва, 12 октября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Около 40 тысяч человек станут участниками парада-карнавала, который пройдет в Москве 14 октября в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом сообщила журналистам член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, глава рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с организаторами ВФМС Елена Афанасьева.

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. 1957

«Мы ожидаем, что в нем примут участие около 40 тыс. российских студентов и иностранных участников», — сказала Елена Афанасьева.

Кроме того, Елена Афанасьева отметила, что все основные мероприятия фестиваля — с 15 по 21 октября — будут проходить в Сочи, на территории Олимпийского парка.

«Это впервые за историю фестиваля — фестивальные события проходят вне столицы. Но мы посчитали это правильным, потому что в Сочи есть вся инфраструктура, там еще тепло и есть площадки, на которых молодежь сможет обсуждать свои вопросы, участники будут находиться в одном городке и смогут очень мобильно передвигаться», — пояснила Елена Афанасьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мероприятиях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов примут участие 20 тысяч человек из 193 стран.

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