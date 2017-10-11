Киев, 11 октября, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение массовой акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Об этом сегодня, 11 октября, сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Венгры

Глава украинского МИД рассказал, что МИД Венгрии сообщил посольству Украины в Будапеште, что 13 октября пройдёт акция под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья».

«Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!» Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — с негодованием пишет Климкин.

Где именно пройдет массовая акция под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья» не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как украинский президент Пётр Порошенко подписал новый закон об образовании, согласно которому все преподавание в украинских школах должно идти на украинском языке.

Власти Венгрии выступили с критикой в адрес Украины в связи с этим законом. Венгрия и ряд других государств заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

Напомним, в Закарпатье проживает многочисленная венгерская диаспора.