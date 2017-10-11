Мехико, 11 октября, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим футбольную команду, в мексиканском штате Морелос, передаёт телеканал Televisa.

Перевернувшийся автобус

Как сообщается, в автобусе находились 27 человек — члены футбольной команды «Ребосерос де ла Пьедад» из третьего дивизиона чемпионата Мексики.

По информации телеканала, в результате аварии пострадали несколько игроков клуба, а также сотрудники тренерского штаба.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. У троих из них — травмы серьёзной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов автобуса. Водитель не смог справиться с управлением, и транспортное средство перевернулось.

Сообщается, что 11 октября в городе Куэрнавака должен был состояться матч «Ребосерос де ла Пьедад» против «Альконес Морелос».