Керчь, Крым, 11 октября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Строители моста через Керченский пролив, который соединит Крым с остальной Россией, доставили автодорожную арку весом 5500 тонн к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Most.life Строительство Керченского моста

Сообщается, что специализированные плавучие опоры успешно доставили автодорожный арочный пролёт Крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30 по московскому времени.

В данный момент строители готовятся к следующему этапу сложной морской операции: на гигантской стальной арке, вес которой составляет 5500 тонн закрепляют стальные подъемные тросы. Затем начнётся многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования.

Ожидается, что на проектную высоту в 35 метров подъем конструкции автодорожной арки Крымского моста начнётся 12 октября.

Чтобы поднять и установить арку весом в 5500 тонн будут задействованы 12 домкратов и порядка 30 специалистов. Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн. Таким образом, общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн, что дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой Крымского моста.

Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета составит 5 м/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти после воссоединения Крыма с Россией практически сразу приняли решение возводить мост, который соединит Крым с Краснодарским краем. Вскоре агрессивные действия Украины подтвердили правоту такого решения. Украинские радикальные элементы устроили блокаду полуострова — туда перестала поступать электроэнергия с территории Украины, а также прекратились поставки продовольственных товаров.

Единственной линией снабжения Крыма стала Керченская паромная переправа, пропускная способность которой ограничена по естественным причинам. Также в рекордные сроки был возведён энергетический мост, по которому осуществляется переток электроэнергии из Краснодарского края в Крым.