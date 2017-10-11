Москва, 11 октября, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Минобороны России и концерн «Тракторные заводы» завершили испытания уникальной боевой машины пехоты с рабочим названием БМП-3 «Драгун», сообщает газета «Известия».

Vitaly V. Kuzmin БМП-3М Драгун

По информации издания, разработанный «Тракторными заводами» вариант боевой машины пехоты оснащен дизельным двигателем УТД-32Т с газотурбинным наддувом мощностью 816 лошадиных сил. Предыдущие варианты боевых машин пехоты БМП-3 оснащались силовыми установками мощностью от 500 до 660 л.с. Двигатель УТД-32Т позволяет «Драгуну» двигаться по шоссе со скоростью до 70 км/ч, а плавать на воде — до 10 км/ч.

На БМП-3 «Драгун» предусмотрена установка трех типов боевых модулей: модуль АУ-220 с 57-мм скорострельной пушкой, 100-мм орудием 2А70, спаренным с 30-мм автоматической пушкой 2А72 или 125-мм орудием с характеристиками пушки основного боевого танка Т-90. При этом стоит отметить, что даже при установке такой тяжелой артиллерийской системы БМП-3 «Драгун» может преодолевать водные преграды вплавь. Из-за этой характеристики среди представителей Минобороны она получила прозвище «супер-БМП».

Кроме того, базовая защищенность БМП-3 усилена комплексами динамической и активной защиты типа «Штора».

Специалисты концерна «Тракторные заводы» утверждают, что их БМП-3 «Драгун» с двигателем УТД-32Т полностью готова к серийному производству.

Напомним, на данный момент Минобороны России еще не определилось в выборе концепции нового поколения боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2017 года Минобороны России и компания «Ростех» подписали договор на модернизацию 540 боевых машин БМП-2 и БМД-2 в рамках госпрограммы вооружения 2018—2025 годов.

Машины будут переоборудованы путем установки на них нового боевого модуля «Бережок», который кроме штатного вооружения БМП-2 и БМД-2 в виде 30-мм автоматической пушки 2А42, спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТ и пусковой установки для одной ПТУР «Фагот» имеет четыре противотанковых управляемых ракеты «Корнет» в двух легкобронированных контейнерах по бокам башни с возможностью одновременного пуска по одной цели сразу двух ракет и автоматический 30-мм гранатомет АГ-17 с боекомплектом 300 выстрелов, позволяющий поражать живую силу и легкобронированные объекты противника по навесной траектории.