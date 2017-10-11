Москва, 11 октября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. В том, что сейчас происходит в Испании, в большей степени виноват Мадрид. Такое мнение 10 октября в рамках телепередачи «60 минут» на телеканале Россия 1 высказал российский политик, эксперт Сергей Станкевич.

ИА REGNUM Протесты в Барселоне. Каталония. 2017

«Давайте попытаемся понять, почему конфликт приобрёл такой характер. В этом почти всегда виновато центральное правительство, если оно на ранних стадиях не может найти главного инструмента для решения любого сепаратистского спора — разумного компромисса», — отметил он.

Такой компромисс в своё время уже находили после нескольких лет переговоров в 2006 году, напомнил он:

«Тогда Каталония получила те права, на которые претендовала. Да, не все, но это было зафиксировано на легитимном референдуме. Потом, в 2010 году, эти права отобрали, используя различные юридические инструменты, и даже отказали в дальнейших переговорах в 2013 году. Прошлый референдум стал принуждением к компромиссу. Потом, в 2014 году, был консультативный референдум, признанный Мадридом, к которому стоило прислушаться. Однако даже сейчас, когда сепаратизм уже на улицах, центр по-прежнему отказывает Каталонии в праве на диалог. Это удивительная глухота и возмутительное насилие над базовыми ценностями Европы, и мне непонятно, почему ЕС до сих пор не вмешался. Хорошо, что Пучдемон оставил дорогу для переговоров. Каталония будет в составе Испании, а её люди получат те права, на которые претендуют».

Европарламентарий Татьяна Жданок, рассуждая о судьбе каталонцев, отметила:

«Они рассчитывают получить больше симпатий со стороны европейцев. Силовое подавление уже многих заставило изменить свою позицию. Решение отложить вступление в силу декларации о независимости — это мяч, брошенный на площадку Рахоя. Политически это очень умный шаг. Он покажет позицию Мадрида и Брюсселя. Абсолютное безобразие, что Евросоюз не отзывается на просьбы быть посредником между Мадридом и Барселоной».

Отметим, что ранее Пучдемон подписал документ, объявляющий Каталонию независимым государством, хотя и попросил местный парламент временно приостановить его действие. Напомним, что референдум, состоявшийся 1 октября 2017 года в Каталонии, показал, что из 2,3 млн человек, принявших участие в голосовании, 2 млн 44 тыс. 38 человек высказались за выход из состава Испании. Волеизъявлению народа не помешал и тот факт, что центральное правительство в Мадриде объявило плебисцит незаконным и попыталось остановить его силовыми методами. Несмотря на принятые меры, каталонцы самым решительным образом объявили о своём желании обрести суверенитет. Наиболее ярко их настроения выразил глава каталонской социалистической партии Микель Исета, который, обращаясь к Пучдемону, заявил: «При такой поддержке народа вы не можете навязывать своё мнение большинству». Почти 30 тысяч человек, вышедших на улицу манифестировать за независимость Каталонии, как ничто другое подтверждают его слова.