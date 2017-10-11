Манила, 11 октября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Россия безвозмездно передаст Филиппинам оружие и военную технику для борьбы с террористическими группировками, действующими на юге страны. Об этом 11 октября сообщил президент Филиппин Родриго Дутерте, передаёт The Philippine Star.

АК-47

По словам президента, Москва передаст Маниле около пяти тысяч автоматов Калашникова и патроны к ним, а также 50 военных грузовиков. Поставка должна состояться

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник агентства в министерстве обороны Филиппин сообщает, что вооружение будет доставлено на Филипины пятью российскими военными кораблями. Его официальная передача может состояться в рамках визита в Манилу министра обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, на юге Филиппин действуют террористические группировки, присягнувшие на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мае 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден прервать свой визит в Россию из-за начавшихся столкновений правительственных сил с исламистами. На встречу с президентом России Владимиром Путиным филиппинский лидер заявил, что страна нуждается в современных образцах российского вооружения для борьбы с боевиками.

Кроме этого Филиппины обращались за поставками вооружения к Китаю. В начале октября стало известно, что Пекин передал Маниле три тысячи единиц винтовок, три миллиона патронов, сопутствующее снаряжение и 90 снайперских прицелов на общую сумму более 30 млн юаней ($4,5 млн).

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