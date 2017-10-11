Псков, 11 октября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 11 октября, завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы администрации (сити-менеджера) Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, всего на этот пост зарегистрировано пять претендентов.

User 699 Дом Советов. Псков

Последним подал заявку сегодня, 11 октября, 50-летний уроженец Пскова, директор ООО «МастерТур» Андрей Горюнов, который ранее работал в комитете экономического развития администрации Пскова.

Ранее на конкурс были поданы заявки от 63-летнего действующего сити-менеджера Пскова Игоря Калашникова; от 36-летнего генерального директора ООО «Версаль & К» Ивана Мешкова; 53-летнего депутата Псковской городской думы Сергея Фёдорова и от 51-летнего предпринимателя Вадима Петрухина.

Конкурсный отбор состоится 20 октября. На первом этапе отбора конкурсная комиссия проанализирует документы участников — это заочный этап конкурса. На втором этапе — очное собеседование — претендентам выставят баллы, после чего все они будут представлены депутатам Псковской городской думы на ближайшей сессии для назначения на должность главы администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове — двуглавая модель управления городом. Глава Пскова избирается из числа депутатов думы, а глава администрации (сити-менеджер) назначается по конкурсу. Игорь Калашников занимал этот пост с 2013 года. Он уже четвёртый по счёту сити-менеджер Пскова. В 2009—2010 годах этот пост занимал Ян Лузин, с 2010 по 2012 годы — Пётр Слепченко, в 2012—2013 годах — Игорь Чередниченко.

Главой Пскова 22 сентября 2017 года из числа депутатов думы был вновь избран Иван Цецерский, для него это — третий срок полномочий.