Йошкар-Ола, 11 октября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам января — сентября 2017 года зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно среднемноголетнего уровня заболеваемость выросла в 1,8 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского управления Роспотребнадзора.

СПИД

Показатель заболеваемости по итогам января-августа составил 16,18 на 100 тыс. населения — инфекция выявлена у 111 человек, среди которых нет несовершеннолетних. За восемь месяцев предыдущего года показатель был на уровне 12,1 — заболело 83 человека, из которых один несовершеннолетний в возрасте 14−17 лет.

Кроме того, в республике зафиксирован всплеск заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В январе — сентябре рост заболеваемости составил 1,9 раза по сравнению с указанным периодом 2016 года и на 47,7% выше среднемноголетнего показателя. С начала 2017 году по начало сентября это заболевания выявлено у 105 жителей Марий Эл, в прошлом году заразилось 53 человека.

Выросла заболеваемость по 16 нозологическим формам: наиболее значительно увеличилась заболеваемость гриппом — на 46,9% и выше среднемноголетнего уровня в 2,7 раза; лямблиозом — в 2,1 раза, что превышает среднемноголетний уровень на 14,7%; впервые выявленным туберкулезом — на 8,1%, однако ниже среднемноголетнего показателя на 9,4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2015−2016 гг. в России зарегистрирован всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа — количество новых случаев заражения выросло на треть.

По словам ведущего специалиста Республиканской клинической инфекционной больницы (Усть-Ижора) профессора Ларисы Афониной, показатели зараженности превысили отмеченные во время предыдущего пика, в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

«Россия побила все рекорды, такого уровня зараженности ВИЧ в стране не было никогда», — заявила она.

Афонина отметила, что возросло число заболевших в возрасте 30−40 лет, доля молодых людей снизилась. Наблюдаемые в России тенденции не совпадают с общемировыми, отметила профессор. В мире отмечаются положительные тренды: отсутствует прирост новых случаев и снижается число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.