Москва, 11 октября, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Проблема авиакомпании «ВИМ-авиа» решена, но не полное служебное соответствие за ситуацию с министра транспорта Максима Соколова пока не снято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Максимом Соколовым

«Проблема решилась, взыскание осталось», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова и заместителя председателя правительства, курирующего отрасль, Аркадия Дворковича из-за ситуации с «ВИМ-авиа». Соколову было объявлено неполное служебное соответствие.

Отметим, общая задолженность авиакомпании по кредитам составляет 10 млрд рублей. С кризисной ситуацией в «ВИМ-авиа» столкнулись десятки тысяч пассажиров. Под контролем Росавиации и Минтранса к авиаперевозкам подключились другие авиакомпании.

Во вторник, 10 октября, на заседании общественного совета глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что завершена международная чартерная программа «ВИМ-авиа». Осталось завершить несколько рейсов на внутренних авиалиниях и 15 октября авиакомпания прекратит выполнять полеты.