Киев, 11 октября, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Один из заместителей министра обороны Украины задержан по подозрению в организации схемы растраты средств из госбюджета, сообщает 11 октября пресс-служба украинского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура считают, что вскрытая ими схема позволила высокопоставленному чиновнику украсть из госбюджета свыше 149 млн гривен, что равняется сумме, превышающей $5,6 млн.

По данным следствия, растрата финансовых средств при закупке топлива для нужд Министерства обороны Украины.

«По подозрению в причастности к преступлению задержаны двое человек: заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства», — указано в сообщении пресс-службы украинского военного ведомства.

Имена задержанных чиновников не сообщаются, однако указано, что им грозит до 12 лет тюремного заключения.