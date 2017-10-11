Москва, 11 октября, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Запрет сотрудникам ОВД выезжать за границу порождает произвол местной власти.

stephenwd4h0 Граница

Ограничение выезда за пределы Российской Федерации сотрудникам ОВД, наступившее в 2015 году после рекомендательных писем МВД и ФСБ, вызывает много вопросов у общественности. Ввиду отсутствия официального закона, который бы ограничивал сотрудникам подобный выезд, принятие решения об отпуске за границей остаётся на субъективное усмотрение начальства. Сотрудники, в свою очередь, подвергаются риску быть уволенными за самовольный выезд.

2 сентября 2013 года, 10 апреля 2014 года, 22 мая 2015 года и 11 апреля 2016 года МИД РФ официально опубликовал предупреждения для российских граждан воздержаться от поездок за пределы территории РФ, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче. Предупреждение было связано с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник ГУ МВД, имеющий третью форму допуска к государственной тайне, его рапорт на отпуск с указанием места проведения отпуска — ОАЭ — не был подписан начальником, так как выезд за границу, со слов руководства, возможен только с личного согласия министра.

«Но это неправда, это сугубо их личная прихоть. Мы не сотрудники ФСБ и ФСО. В ряде территориальных органов даже Московской области сотрудники совершенно спокойно ездят, и им начальники подписывают рапорты на отпуск. Почему это не делают в Главном управлении? Наверное, потому что начальники боятся потерять своё место», — отметил сотрудник.

Он добавил, что оснований для запрета на законодательном уровне нет. Отсутствует внутриведомственный приказ, постановление правительства, указ президента или ФЗ, который бы чётко прописывал, что сотрудникам органов внутренних дел запрещено выезжать за пределы РФ.

Из-за отсутствия чёткой формулировки в законах начальство трактует внутренние указы по своему усмотрению, самовольно принимая решение об увольнении того или иного сотрудника.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM бывший командир взвода ДПС, руководство приняло решение о его увольнении после выезда за границу, мотивируя выговорами на работе. Всего в 2016 году им было совершено два выезда: в июле в Болгарию, в декабре в Доминиканскую Республику. Сотрудника уволили по п.2 ч.7 ст. 82, так как до выезда уже было два взыскания (выговор за слабую организацию работы и строгий выговор за слабый контроль за подчинёнными). По словам бывшего командира, это был лишь предлог, так как во всей служебной проверке и заключении речь идёт только о выездах за пределы РФ. После июльского вылета сроки по привлечению вышли, однако они в служебной проверке ссылаются на данный выезд.

«В МВД и другие государственные структуры мне вообще дорога закрыта. Компенсация мне не нужна. Главное — восстановление на службу», — подчеркнул бывший командир взвода.

Добавим, в городе Югра Ханты-Мансийского автономного округа сотрудник боевого отделения со второй формой допуска был уволен после совершенных выездов за рубеж.

Всего им было совершено три выезда за границу: во Вьетнам, Египет и Турцию. Разрешение на выезды от начальников он не получал и сведения о месте проведения отпуска в рапорте не указывал. Был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Однако Ханты-Мансийский районный суд не нашёл в его деле доказательств о совершении подобного проступка и удовлетворил требования уволенного сотрудника, восстановив в должности оперуполномоченного боевого отделения специального отряда быстрого реагирования.

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В своих решениях суд ссылался за нижеизложенные законы.

Согласно статье 12 ФЗ-№342 о службе в ОВД, сотрудник обязан знать и соблюдать Конституцию РФ. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ гласит: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Рассмотрим сам Федеральный закон о порядке выезда граждан из РФ №114.

В статье 2 говорится о том, что гражданин РФ не может быть ограничен в праве на выезд из Российской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

Статья 15 закона гласит: право гражданина РФ на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено только в тех случаях, если он при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом РФ, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд.

То есть, если в заключенном с сотрудником служебном контракте, договоре об оформлении допуска к государственной тайне (в соответствии со ст. 21, 24 закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 . № 5485−1), не содержится положений об ограничении права на выезд за границу на период отпуска в связи с наличием допуска к секретным сведениям, то ограничить его право на выезд из РФ никто не может. В том числе и наложить на него за это ответственность.

По словам руководителя проекта «Омбудсмен полиции», если у вас есть вторая форма допуска, и вам хотят закрыть выезд, то в отношении вас должно быть составлено заключение об ограничении выезда, и ваш загранпаспорт подлежит сдаче в тот орган, который его выдал, а не в УДИР, ОДИР или ГДИР, сам факт наличия 2 формы допуска не влечёт никаких ограничений.

«Где-то подписывают, где-то нет — человеческий фактор и политика двойных стандартов. С этим и боремся. В Госдуме РФ с ноября 2016 года завис закон, который наделял бы правом министра внутренних дел РФ ограничивать право сотрудников на выезд по перечню должностей. Я это всячески приветствую. Мы избавимся от необоснованных увольнений и от рычагов давления в данной области», — отметил руководитель проекта.

Тот факт, что в настоящий момент отсутствуют основания для запрета всем категориям сотрудников внутренних органов, подтверждает ответ одного из руководителей департамента государственной службы кадров МВД России.

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник ГУ МВД Екатерина Пилюкова, на её запрос о возможности выезда за рубеж сотрудника с допуском к государственной тайне в ГУ МВД ответили следующим образом:

«В связи с обострённой внешнеполитической обстановкой отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел РФ временно рекомендовано воздержаться от выезда за пределы РФ. Решение о возможности выезда сотрудника за границу РФ принимается уполномоченным руководителем в индивидуальном порядке в отношении конкретного сотрудника. Одновременно сообщаем, что в ГУ МВД России по Московской области приказы о запрете выезда сотрудников за пределы территории РФ не издавались», — сообщил начальник отдела управления по работе с личным составом г-н Мизонов.

Добавим, сторонники данной реформы отмечают, что российский туризм заметно развился за последние два года, противники, напротив, отмечают, что российские курорты чрезвычайно дороги, и не все сотрудники имеют возможность уходить в отпуск в летнее время. Официально принятый закон не только внесёт ясность в данный вопрос, но и положит конец коррупционной составляющей на местах, которая может быть связана с личным отношением руководства.

«Нужно у местных начальников отобрать право распоряжаться выездами, пусть министр внесёт ясность, и все будут знать, как есть на самом деле — кому можно, кому нельзя. Сотрудник, принимая решение назначаться на ту или иную должность, будет заранее знать и понимать, можно ли ему на этой должности выезжать за границу или нельзя. Соответственно, за это он будет получать хоть и скромную, но компенсацию в виде 2500 рублей (20 процентов от оклада). Устроит это сотрудника или нет — он сам для себя решит и примет окончательное решение. Сейчас же в этом плане тёмный лес», — отметил руководитель проекта «Омбудсмен полиции».

Напомним, летом 2015 года разрешение на выезд сотрудникам полиции можно было получить в одну из 30 стран согласно опубликованному списку. Но уже осенью 2015 года рекомендательные письма были получены региональным управлением МЧС и Федеральной таможенной службы, в которых руководство ведомств настоятельно рекомендовало своим сотрудникам ограничить выезд более чем в сотню стран, с которыми США имеют договор об экстрадиции.