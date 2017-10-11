Нью-Йорк, США, 11 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что большинство из существующих сегодня криптовалют не сохранится. Об этом он заявил 11 октября, выступая на MOEX Forum-2017 в Нью-Йорке, передают «Ведомости».

Криптовалюта

По словам Кудрина, на сегодняшний день в мире действует уже более шести тысяч виртуальных валют. При этом появилось немало мошеннических схем, когда создатели криптовалюты собирают деньги, а инвесторы их в результате не получают.

Кудрин считает, что в России потребуется не менее трёх-четырёх лет на то, чтобы выработать стандарты регулирования рынка криптовалют и необходимые меры по защите граждан.

При этом он отметил, что это его «оптимистический прогноз», а «регулирование, которое сейчас будет происходить, будет построено больше на ограничениях».

Как передавало ИА REGNUM, ранее 11 октября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Центробанк до конца 2017 года разработают базовый законопроект, который будет направлен на государственное регулирование процессов эмиссии, майнинга и обращения криптовалют.

При этом, по словам Силуанова, начать регулирование рынка виртуальных валют Минфин планирует уже в 2018 году.