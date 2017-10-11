Великий Новгород, 11 октября, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Учёные прочли берестяную грамоту № 1101, найденную на раскопе на улице Никольской в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, на разворачивание и прочтение документа, обнаруженного 7 октября, ушло несколько дней.

Novgorodmuseum.ru Берестяная грамота

Берестяная грамота, найденная в слоях 1340−1350-х годов, сохранилась полностью. Это реестр денежного сбора, при этом речь идёт о значительной сумме: 9 рублей и 3 полтины.

«Сумма собрана четырнадцатью людьми, которые, вероятно, участвуют в каком-то финансово-торговом предприятии. Вклад участника составляет не менее полтины, но большинство вкладчиков дают по рублю», — сообщили в музее.

Как уточнил руководитель раскопа, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Михаил Петров, денежный слиток, получивший название «рубль», во второй половине XIV века весил около 170 граммов серебра — значит, в грамоте речь идёт о крупной сумме — более 1,7 кг серебра весом.

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Сегодня, 11 октября, на этом же раскопе на улице Никольской в Великом Новгороде найдена ещё одна берестяная грамота, которой присвоен порядковый номер 1102. Этот документ сохранился плохо — грамота попала в пожар.

Ранее, в течение одного дня, 25 сентября, на этом раскопе были найдены сразу три берестяные грамоты — они получили номера 1098, 1099 и 1100. Все сохранились полностью, сейчас с находками работают учёные.

Напомним, археологические раскопки на улице Никольской в Великом Новгороде ведутся перед началом частного строительства.