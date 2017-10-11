Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Британская академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение о приостановлении членства в организации известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвинённого в сексуальных домогательствах.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Как говорится в распространённом 11 октября пресс-релизе организации, BAFTA считает поведение, в котором обвиняют продюсера, «недопустимым и противоречащим ценностями академии».

«Мы надеемся, что это решение послужит ясным сигналом о том, что подобным действиям не должно быть места в киноиндустрии», — отметили в академии.

Напомним, 5 октября в газете The New York Times была опубликована статья, в которой продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейн был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.

Позднее ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, также сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна в начале своей карьеры.

8 октября стало известно, что совет директоров Weinstein Co. принял решение об увольнении Харви Вайштейна с поста руководителя компании.