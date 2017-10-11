Саранск, 11 октября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. В Мордовии третий месяц подряд наблюдается дефляция, в сентябре она составила 0,1%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги в республике увеличились на 0,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиятстата.

ИА REGNUM Экономика

В течение месяца наиболее значительно снизились цены на продовольственные товары — на 03% услуги подешевели на 0,1%. При этом стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,1%.

С начала года в группе продовольственных товаров также зафиксирована дефляция в размере 0,6%. Стоимость продовольственных товаров с января выросла на 0,8%, наиболее значительно подорожали услуги — на 2,5% за январь-сентябрь.

При сравнении данных за 12 месяцев максимальный темп роста цен наблюдается в группе продовольственных товаров — 2,3%, в указанный период непродовольственные товары подорожали на 1,7%, услуги — на 1,5%.

C начала 2017 года дефляция в Мордовии фиксировалась по итогам марта, мая, июня и августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем по России дефляция наблюдается второй месяц подряд. В августе она составила 0,5%, в сентябре — 0,1%. При этом с начала 2017 года инфляция составила 1,7%.

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, инфляция в России по итогам октября 2017 года опустится ниже 3%.