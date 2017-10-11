Москва, 11 октября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Росавиация занимается трудоустройством сотрудников авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщили в пресс-службе ведомства 11 октября.

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Запросы о наличии вакантных мест для летного, кабинного и инженерно-технического состава «проблемного» авиаперевозчика направлены в 90 авиапредприятий страны.

Этот вопрос поднимался во вторник, 10 октября, на заседании общественного совета при Росавиации.

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал участника заседания о развитии ситуации с авиакомпанией. По его словам, «ВИМ-авиа» на 22% сократила свою международную чартерную программу и оптимизировала полета на регулярных направлениях. Нерадько отметил, что решение собственника о продаже авиакомпании на символическую сумму и его решение об уходе из рынка было неожиданным и непрогнозируемым для аваиарегулятора.

На сегодняшний день завершена международная чартерная программа компании. На внутренних линиях осталось несколько авиарейсов на Дальний Восток.

После 15 октября авиакомпания прекратит выполнять полеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября газета «Ведомости» со ссылкой на источник в туристическом бизнесе написала, что из-за ухода с рынка «ВИМ-авиа» стоимость туристических путевок летом 2018 году может вырасти на 10-20%.