Ростов-на-Дону, 11 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Бесполезная трата бюджетных денег или необходимая мера? Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила открытый конкурс на осуществление строительного контроля за ходом реконструкции улицы Станиславского. Эта работа потянет 18 млн рублей из региональной казны и муниципального бюджета, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок 11 октября.

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В техническом задании указано, что исполнитель с момента заключения контракта и по ‪31 декабря 2018 года ‬должен проследить не только за качеством транспортной артерии, но и за её обустройством — двумя автобусными остановками, барьерными ограждениями, сигнальными столбиками, дорожными знаками, устройством железобетонных лотков. Также на особом контроле должны быть — система водоотведения, переустройство коммуникаций, объекты энергетического хозяйства.

Стоит отметить, что отдельной закупки, победитель которой за бюджетные деньги контролировал бы процесс ремонта дорог, в Ростове-на-Дону ещё не было. Обычно транспортные артерии находятся на гарантии, то есть ответственным является подрядчик, а контроль за ходом работ обычно следят чиновники дорожного департамента. Существует также общественный или депутатский контроль за строительством и ремонтом дорог, но применяется ли он в городе-миллионнике, и насколько он эффективен, сказать сложно.

В любом случае вызывает вопрос, почему именно улица Станиславского удостоена чести оплачиваемого контроля? И насколько кураторы оправдают потраченные из бюджета деньги. Ещё один сопутствующий вопрос, почему конкурс объявлен только сейчас, тогда как улица перекопана вот уже несколько месяцев. Стоит также отметить, что работы на объекте, судя по всему, ведутся не быстрыми темпами.

Напомним, реконструкция улицы Станиславского потянет из бюджета почти 1 млрд рублей. Решение о начале работ было принято осенью 2016 года. До этого чиновники всё никак не приступали к ремонту, в том числе из-за долгой разработки проектно-сметной документации, которая началась ещё в 2014 году, но несколько раз претерпевала изменения. Привести улицу в порядок должны прямо к чемпионату мира по футболу — в мае 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время реконструкции улицы Станиславского археологическая экспедиция обнаружила «город мертвых» — более 100 древних захоронений. По предварительным данным, это останки меотов, населявшим город в I—II веках нашей эры. Также найдены стены домов, ритуальные захоронения лошадей. Учёным попались и свидетельства оккупации Ростова-на-Дону гитлеровскими захватчиками — предметы быта 30-х годов, которые были оставлены при эвакуации, либо утрачены при бомбардировках города летом 1942 года.

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