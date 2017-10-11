Улан-Батор, 11 октября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Улан-Батор по-монгольски пишется как Улаанбаатар. В переводе это означает Красный богатырь. Город был основан в 1639 году как буддистский монастырь и сначала получил название Урга (дворец). К 1778 году здесь размещался уже главный монастырь, а потому город переименовали в Их-Хурээ — «большой монастырь».

Музей истории Улан-Батора

Музей истории Улан-Батора

В декабре 1911 года монголы официально объявили независимость от Маньчжурской империи. Богдо-гэгэн VIII был провозглашен ханом Монголии. Столицу переименовали в Нийслэл хурээ — «столичный монастырь». Через восемь лет, в 1919 году город был захвачен китайскими военными под руководством Сю Шичана, но в феврале 1921 года барон Роман фон Унгерн-Штернберг помог освободить Хурээ от китайских военных.

Музей истории Улан-Батора

В 1924 году Монголия утвердила свою Конституцию, и столице дали новое название: «Улаанбаатар». Историки утверждают, что такое название предложил представитель Советского коминтерна в Монголии Турар Рыскулов. Улаан — красный цвет, в честь красной революции, которая победила в Монголии, а слово «баатар» (в переводе богатырь) выбрано в память о Дамдин Сухэ-Баторе, руководителе Монгольской народной революции, главкоме монгольских революционных войск, умершем в 1923 году.

После Второй мировой войны в городе началась стройка: при поддержке СССР старые юрточные районы постепенно уступили место жилым кварталам. В 1949—1956 годах была построена железная дорога Наушки (Бурятия) — Улан-Батор — Замын-Уудэ (юго-восток Монголии). Столица получила транспортное сообщение с югом и востоком страны, были построены кинотеатры, драматические театры и музей.

Это стало большим шагом на пути превращения Улан-Батора в современный город, но после репрессий 1930-х годов были уничтожены старинные монастыри и храмы, что нанесло большой ущерб исторической части города.

Архив УБЖД Церемония открытия железной дороги

Борьба за становление демократического общества и переход к рыночной экономике в 1990-х годах тоже шла именно в Улан-Баторе. В результате Монголия стала открытой для международного сообщества, что положило начало новому этапу в развитии столицы. Если раньше большинство населения работало на заводах и фабриках, то после демократической революции предприятия закрылись. Бывшие рабочие начали заниматься частным предпринимательством, кто-то торговал на черном рынке, кто-то ввозил в Россию шкуры тарбаганов (монгольских сурков) и кожаные куртки. Оставшиеся без работы жители сельских районов потянулись в столицу в поисках заработка. Внутренняя миграция происходила большими темпами. За последние 15 лет население города выросло в два раза.

Буклет международного торгового центра «Нарантуул» В девяностые годы двадцатого века так выглядел самый большой рынок столицы

Сегодня в Улан-Баторе живет более 1,3 млн человек. Это около 40% всего населения страны. Хотя в последние годы в городе активно ведется застройка, в столице нет большого спроса на дорогие для большинства квартиры. Это и является основной причиной расширения юрточных районов: в них проживает более 60% жителей столицы.

Приезжие из сельских районов страны ставят в Улан-Баторе свои юрты и отапливают их с помощью угольных печей. Это считается одной из основных причин загрязнения воздуха в городе. Другая проблема состоит в том, что в юрточных районах отсутствует центральная канализация: выгребные ямы приводят к загрязнению почвы и поверхностных вод. Нет и водопровода: воду набирают на колонках. Или покупают: 10 литров воды по цене 10 тугриков (примерно 23 копейки).

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Водоколонка в юрточном районе

Другая острая проблема столицы Монголии — дорожные пробки. Автодорожная сеть Улан-Батора была распланирована еще в 1975 году. Тогда предполагалось, что в городе будут жить не более 400 тысяч человек, а по дорогам будут передвигаться не более 10 тысяч автомобилей.

Для уменьшения автодорожных пробок городская администрация предприняла нескольких мер. Одной из них является ограничение передвижения транспортных средств. С 2014 года в Улан-Баторе машины могут передвигаться по городу в будни по очереди, в зависимости от данных, указанных на госномерах.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Дорожная пробка в Улан-Баторе

Также на дорогах столицы появились выделенные полосы для общественного транспорта. Администрация города надеется, что горожане будут постепенно отказываться от поездок на личных автомобилях, которые вынужденно часами простаивают в пробках.