Москва, 11 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и ещё ряд сотрудников федеральной службы стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, передаёт 11 октября портал VC.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело

По информации издания, дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Источник утверждает, что дело возбуждено также в отношении главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и руководителя правового отдела ведомства Бориса Едидина.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, уголовное дело возбуждено следственным управлением Следственного комитета по Москве. При этом в сообщении указывается, что «следователи ходатайствовали об аресте Ампелонского, но суд отклонил их прошение».

Информацию о том, что Вадим Ампелонский и Борис Едидин подозреваются в мошенничестве, также приводит «Интерфакс».

Отметим, что на сайте Чертановского районного суда Москвы присутствуют карточки дел в отношении Ампелонского, Весельчакова и Едидина. Из информации суда по Вадиму Ампелонскому следует, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу было отклонено 5 октября.

Роскомнадзор и Следственный комитет пока официально не подтверждали данную информацию.