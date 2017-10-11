* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 11 октября, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила себя организатором тройного теракта, осуществленного 11 октября в Дамаске, сообщают арабские СМИ.

U.S. Army После взрыва

На данный момент известно о девяти погибших и десяти раненых в результате трех взрывов, устроенных смертниками в столице Сирии.

Напомним, два взрывных устройства смертники, безуспешно пытавшиеся прорваться в городское управление полиции, привели в действие у входа в ведомственное здание, а через несколько минут еще один смертник взорвался произошел недалеко от полицейского управления у входа на местный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября подразделения сирийской армии на севере провинции Хама уничтожили конвой боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики пытались добраться до территории, подконтрольной террористам группировки «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В бою были уничтожены шесть единиц автотранспорта и не менее 15 боевиков.