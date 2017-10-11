Нижний Новгород, 11 октября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин считает, что урбанизация и укрупнение городских агломераций является серьезным вызовом современному обществу. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками региональной делегации, которые будут представлять регион на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин активно делает селфи с нижегородцами, отправляющимися на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

По словам Никитина, те 100 человек, которые поедут на фестиваль, смогут достойно представить Нижегородскую область.

Андрей Репин ИА REGNUM Глава Нижегородской области уверен, что эффективно развиваться должна не только Москва

«Я им даже завидую. Ребятам представлена уникальная возможность — оторваться от рутины и встретить людей из разных стран. Но я хотел бы, чтобы ребята не только тусовались, но и вместе с участниками из других стран пообщались на тему будущего мироустройства», — отметил глава региона.

По его словам, представления футурологов о том, как будет выглядеть планета через 5, 10 или 20 лет меняются почти каждый год.

«Огромным вызовом современному обществу является продолжающаяся урбанизация. Люди все активнее съезжаются в большие города и возможно, что через какое-то время на земле останется всего несколько таких крупных городских агломераций. Вы должны придумать этому процессу какое-то противоядие. И в нашей стране развиваться должна не только Москва. Необходимо равномерно обустраивать всю территорию, в том числе и Нижегородскую область», — заявил Никитин.

Андрей Репин ИА REGNUM Фото с участниками фестиваля

По данным областного правительства, Нижегородская область заняла второе место в России по количеству кандидатов в состав делегации на фестиваль в Сочи. Конкурс составил 13 человек на место. В итоге сто лучших нижегородских молодых ученых, спортсменов, музыкантов, политиков, активистов представят на фестивале свои проекты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия фестиваля запланированы на площадках Олимпийского парка Сочи, а в день открытия в Москве пройдет праздничный парад. Это будет первый такой фестиваль в истории современной России.

Андрей Репин ИА REGNUM Представлять Нижегородскую область на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов будут 100 человек

Планируется, что в Сочи соберутся представители молодежных НКО, молодые журналисты, инженеры-конструкторы и ученые, лидеры молодежных организаций политических партий, преподаватели вузов, активисты студенческого самоуправления, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Каждый день фестиваля в соответствии с многолетними традициями будет посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа, Россия.

Андрей Репин ИА REGNUM Участники фестиваля делают фото на память

Среди тем, заявленных для обсуждения, проектирование будущего, архитектура и дизайн, глобальная политика и международная безопасность, вызовы будущего, экология и здоровье, будущее науки и глобального образования, экономика и предпринимательство, платформа гражданского развития и культура мира 2030.

Участниками фестиваля станут более 20 тыс. человек из 193 стран мира.