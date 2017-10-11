Киев, 11 октября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащую Национальной гвардии, подозреваемую в работе на спецслужбы России, сообщил 11 октября на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

Victor Арест

По словам Грицака, женщину задержали еще 5 октября, с тех пор она во всем призналась.

Женщина служила на центральной базе хранения Нацгвардии и летом 2016 года ездила в Россию навещать сестру.

СБУ заявляет, что задержанная передавала российским спецслужбам секретную информацию, подписываясь агентурными псевдонимами «Невский» и «45-й».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Верховной рады Украины с лета 2017 года заявляют об угрозе нацбезопасности Украины, исходящей от поездок граждан страны в Россию к родственникам или на заработки.