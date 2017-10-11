Москва, 11 октября, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых на заседании суда во время слушаний по уголовному делу о взятке, по которому он проходит, сделал предложение своей возлюбленной. Об этом пишет газета «Известия» 11 октября.

Kremlin.ru Никита Белых

30-летняя возлюбленная Белых в суде выступала в качестве свидетеля. Судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко обратилась к подсудимому с предложением задать вопрос свидетелю, на что бывший губернатор предложил своей невесте выйти за него замуж. Свидетель по делу о коррупции бывшего чиновника согласилась.

Отметим, 22 августа 2017 года Пресненский суд Москвы опроверг слухи о том, что Белых якобы дали разрешение на бракосочетание в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2017 года невеста Белых сообщила на своей странице в Facebook, что перед началом судебного заседания бывшему чиновнику стало плохо. После инцидента в суде подтвердили, что бывшего губернатора 12 октября переведут в больницу.

Напомним, в июне 2016 года Никита Белых был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным за получение взятки. По данным следствия, он получил лично и через посредников €400 тыс. (около 28,5 млн рублей).

Спустя месяц, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности Белых в связи с утратой доверия.