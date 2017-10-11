Салехард, 11 октября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Ущерб, который наносится природе Арктики при реализации масштабных проектов, необходимо оперативно и качественно восполнять. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских сегодня, 11 октября, на совещании законодателей северных территорий по проблемам экологии в Арктике, которое прошло в Салехарде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«При строительстве порта Сабетта серьезно пострадало рыбное поголовье, — привел пример Игорь Холманских. — С 2015 года в районе порта выпустили около 75 млн мальков. Казалось бы, солидная цифра, но, по оценкам специалистов, это всего лишь 10% от необходимого. Нам нужно развивать уже действующие рыборазводные заводы и строить новые. И важно, чтобы компании, которые ведут деятельность на этих территориях, включались в строительство и реконструкцию таких предприятий».

Напомним, что ответственность за нанесение урона экологии Севера призывает ужесточить Генеральная прокуратура РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, нарушители обязаны за свой счет восстанавливать популяцию рыбы и проводить мелиорацию хрупких арктических почв. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, такой подход будет реализован в каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей.

Основной целью совещания законодателей в Ямало-Ненецком округе 11 октября стало обобщение местных инициатив для их дальнейшего продвижения на государственном уровне. Уверенность в том, что мнение субъектов РФ играет первостепенную роль в экологическом праве, выразила экс-председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

«Мы должны найти баланс между экономикой и экологией — это одна из наиболее острых тем, которые поднимаются в Госдуме, — заявила новый вице-спикер Госдумы. — Наша задача, несмотря на жесткий лоббизм, защищать интересы каждого жителя России. И, в первую очередь, в этом нам должны помочь экспертные оценки из регионов».

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Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, участники совещания приняли резолюцию, которая затронула актуальные для всей Арктической зоны РФ вопросы: лесное законодательство, экологический мониторинг, утилизация отходов и рекультивация загрязненных земель. К примеру, законодатели предложили ужесточить контроль за процессом рекультивации нефтезагрязненных участков и экономически стимулировать потенциальных ликвидаторов накопленного экологического ущерба.