Киев, 11 октября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют, что смогли разоблачить мошенническую схему растраты государственных средств на сумму более 149 млн гривен (более $5,6 млн) при закупке топлива для украинского Минобороны. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что по подозрению в причастности к организации данной мошеннической схемы задержаны два человека: заместитель министра обороны Украины, а также директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства.

Задержанным были предъявлены обвинения по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением»).

Обоим грозит до 12 лет лишения свободы.