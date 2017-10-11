Лондон, 11 октября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Великобритания разграничит с Евросоюзом торговые обязательства, а также изменит другие условия участия в ВТО после Brexit. Об этом говорится в совместном письме Великобритании и Еврокомиссии к членам ВТО, которое опубликовано на сайте правительства Соединенного Королевства 11 октября.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

В совместном письме говорится, что существующие обязательства в отношении товаров, услуг и государственных закупок будут оставаться применимыми к территории ЕС.

«Но существующие количественные обязательства ЕС в области товаров потребуют определенных корректировки для Великобритании».

Великобритания и ЕС заверили партнеров по ВТО, что они будут стремиться свести к минимуму разрыв торговой политики.

«В частности, ЕС и Великобритания намерены поддерживать существующие уровни доступа на рынки других членов ВТО», - поясняют намерения составители письма.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября западные СМИ сообщили, что Brexit негативно влияет на экономику Великобритании. В частности, наблюдается рост инфляции и ослабление фунта стерлинга. Это привело к росту цен на импорт за последние 12 месяцев.

После референдума в июне 2016 года курс национальной валюты снизился на 11%. Во втором квартале 2017 года рост ВВП Соединенного Королевства составил 0,3%, что является самым низким показателям среди стран G7.

Напомним, 27 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала старт процедуре выход Великобритании из состава Евросоюза. Планируется, что окончательный выход состоится 29 марта 2019 года.