Вашингтон, 11 октября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение телеканала NBC News о своих намерениях десятикратно нарастить ядерный арсенал страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом Трамп 11 октября сообщил на своей странице в Twitter, уравняв телеканалы NBC и CNN по степени лживости.

Дональд Трамп считает, что это сообщение телеканала NBC News является полной выдумкой, направленной на дискредитацию нынешнего президента США.

Дональд Трамп опроверг информацию NBC и пообещал телеканалам усложнить продление их лицензий.

«Чистая выдумка с целью дискредитации», — указал президент США на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября телеканал NBC News сообщил, что на июльском заседании высших военных чиновников президент США Дональд Трамп заявил о своем желании десятикратно нарастить ядерный потенциал страны, демонстрируя данные о сокращении ядерного оружия США за последние 50 лет.

Анонимные источники, на которые сослался телеканал, сообщили, что участники заседания были удивлены словами президента и усомнились в его адекватности. По утверждению NBC News, официальные лица слышали, как госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал Трампа «придурком».