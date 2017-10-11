Болонья, Италия, 11 октября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Двое заключенных в Италии спланировали побег во время благотворительного обеда с папой римским.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Как сообщает il Giornale, 1 октября папа римский Франческ отправился в пасторскую поездку в область Эмилия — Романья, при посещении города Болоньи был запланирован обед с заключенными в церкви Сан-Петронио. Среди участников обеда находились также заключенные тюрьмы города Кастельфранко — Эмилия. Всего их было около двадцати человек. Однако двое из них (неаполитанцев) предпочли побег обеду с папой.

Следить за заключенными должны были сопровождающие, однако церковный священник и волонтеры так разволновались при визите папы римского, что не заметили, как двое из подопечных сбежали. Когда стало понятно, что двое неаполитанцев исчезли, предупредили полицию. Расследование и поиски пока не привели к результатам.

СМИ узнали о происшествии только после того, как полиция начала опрашивать архиепископов, чтобы связаться с организаторами обеда с Папой для выяснения деталей. Не разглашается, по каким статьям сбежавшие преступники отбывали срок заключения, но указывается, что они «социально — опасны».