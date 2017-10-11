Липецк, 11 октября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Липецке ужесточат контроль за работой частных маршруток, а также проработают вопрос о введении новых дифференцированных тарифов. 10 октября состоялось заседание комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета, на которой собрались депутаты и представители мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

По данным главы транспортного департамента Александра Алынина, сейчас по городу ежедневно курсируют более 500 единиц транспорта, 362 из которых — частные маршрутки. За 2017 год 15 автобусных маршрутов продлены до новых и отдаленных микрорайонов. Около 15 частных маршрутов продлили время работы до позднего вечера.

У депутатов к представителям департамента возникло много вопросов. В частности, что из некоторых районов, несмотря на все усилия чиновников, до сих пор нельзя уехать рано и вернуться поздно на общественном транспорте.

«В сентябре мы провели анализ, и выяснили, что 46% рейсов были выполнены с нарушением расписания. К тому же техника иногда вообще не выходит на линию. 20% частников и 11% городских автобусов вовремя не начинают работу. Чаще всего из-за технического состояния. Обновление подвижного состава должно решить эту проблему», — рассказал Алынин.

По словам главы департамента, в 2018 году еще 60 миллионов рублей в качестве субсидии будут выделены из бюджета частным перевозчикам, чтобы компенсировать затраты на покупку новой техники. Им возместят 15% стоимости автобусов. В 2017 году предприниматели купили всего четыре машины с пробегом.

Еще одна проблема, о которой не устают твердить сами горожане, — все нововведения и повышения тарифов до сих пор не привели к улучшению обслуживания.

«Это же дрова! И возят они людей, как дрова! Вы знаете, где и как автобусы раз в полгода проходят техническое обслуживание? Вы видели? А что делают водители на дороге? Это же вечные гонки, пренебрежение светофорами. Нужен строгий контроль со стороны мэрии!» — заявил Александр Печерский. В свою очередь Алынин ответил, что за каждое такое нарушение владельцев транспорта будут привлекать к ответственности.

Обсуждение коснулось и стоимости проезда. Депутат Роман Нижегородов предложил администрации рассмотреть вопрос о дифференцированном тарифе. Сейчас, по словам Аверова, дифференциация заключается в том, что 90% пассажиров перешли на транспортные карты, но рассматривается возможность ввести разные тарифы — пересадочные и полуторачасовые.

Правда, пока чиновники обещают усилить контроль за частными перевозчиками, у муниципальных предприятий города проблем не меньше. Как сообщает Gorod48, Арбитражный суд оштрафовал МУП «Липецкий пассажирский транспорт» на 100 тысяч рублей — за нарушения.

Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО по надзору в сфере транспорта выявили нарушения лицензионных требований. Они касались проведения медицинских осмотров водителей, соблюдения ими режима труда и отдыха и стоянок в неположенных местах.