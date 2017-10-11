Калуга, 11 октября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ 10 октября состоялся торжественный прием, посвященный 10-летию локального производства «Фольксваген Груп Рус» в России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в России Рюдигер фон Фрич, чрезвычайный и полномочный посол Чешской республики в России Владимир Ремек, депутат Госдумы РФ, председатель экспертного совета по инновационному развитию автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и специализированной техники Альфия Когогина, члены правительства Калужской области, представители предприятий-поставщиков концерна «Фольксваген» в России.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов поздравляет Маркуса Озеговича с 10-летием локального производства «Фольксваген Груп Рус» в России

Пресс-служба правительства Калужской области 10 лет совместной работы

Выступая перед собравшимися, Маркус Озегович подчеркнул, что «Фольксваген» является крупнейшим инвестором России, вложившим в строительство заводов, транспортной и логистической инфраструктуры на территории Российской Федерации более 1,75 млрд долларов. Кроме этого, концерн остается одной из крупнейших автомобильных компаний России. За 10 лет с конвейера сошли 1,3 млн автомобилей различных брендов, принадлежащих концерну.

«На заводе в Калуге сегодня работают более 5 тыс. человек. А если посчитать все смежные предприятия, то порядка 55 тыс. высококвалифицированных специалистов. «Фольксваген» первым внедрил дуальную систему образования. Выпускники вузов, обучающиеся по дуальным программам, получают сертификаты как российской, так и немецкой торгово-промышленных палат и востребованы на различных производствах», — заявил он.

Маркус Озегович выразил особую признательность губернатору, отметив, что «без содействия регионального правительства не был бы так быстро построен и запущен завод в Калуге, не было бы такой успешной деятельности в России на протяжении этих 10 лет».

«10 лет назад было много пессимистов, которые не верили в то, что можно разместить машиностроительный завод в области, никогда не занимавшейся автомобилестроением, — в свою очередь заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов. — Но за эти годы нам удалось изменить их мнение».

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов знакомится с новым автомобилем

Глава калужского региона также высоко оценил работу по подготовке профессиональных кадров.

«Мы организовали специальный ресурсный центр, который подготовил около 14 тыс. специалистов для автомобилестроительной отрасли. Эти люди теперь работают не только на предприятиях кластера, но и востребованы на производствах других регионов», — заявил Анатолий Артамонов.

Губернатор Калужской области поздравил руководство концерна и его сотрудников с 10-летием и выразил благодарность многолетнее сотрудничество.

«Для меня, как губернатора, самый главный результат — видеть людей, довольных тем, что они работают на ваших предприятиях. Вы привнесли новую культуру производства, изменив отношение и к предприятию, и к той продукции, которую они выпускают. Сегодня бренд «Сделано в Калуге» не только никого не смущает, но и становится своего рода маркой качества!» — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Поздравления коллективу концерна и слова благодарности правительству Калужской области высказали также послы Федеративной Республики Германия и Чешской Республики в Российской Федерации.