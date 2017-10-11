Кострома, 11 октября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В Костромской области могут появиться 2 площадки для хранения запасов угля, об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба губернатора.

Уголь

Благодаря постройке объектов, в области можно будет хранить около 15−20 тысяч тонн каменного угля. Оплачивать строительство площадок будет один из крупнейших поставщиков угля — ООО «Вятка-Уголь».

Как отмечают областные власти, появление в области первых специализированных площадок для хранения твердого топлива «позволит снизить транспортные расходы на доставку топлива, а также, при необходимости, оперативно организовать дополнительные поставки угля в муниципальные образования области».

При этом поставки угля с площадок, размещенных в Костромской области, могут быть организованы и в соседнюю Ивановскую область.

В самой Костромской области каменный уголь не добывается. Топливо в нее поступает по железной дороге.

ИА REGNUM отмечает, что в Костромской области идет перевод части котельных на местное топливо (дрова, отходы деревообработки).

По данным Krasnoenews, «с 2012 года по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности были модернизированы 63 котельные на общую сумму более 94 млн рублей. Ежегодный экономический эффект составил свыше 40 млн рублей. Благодаря предпринятым мерам по энергосбережению потребность в закупке каменного угля в 2016 году снизилась на 3,4 тыс. тонн (или на 6,1%)».