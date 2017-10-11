Иваново, 11 октября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. По данным еженедельного мониторинга рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, проведенного Минтрудом России, в Ивановской области наблюдается снижение числа безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального правительства.

Janet Ramsden Рабочие руки

Как сообщила заместитель председателя правительства области Ирина Эрмиш, официальная безработица в регионе с начала текущего года уменьшилась на 28 процентов и в настоящее время составляет 4,3 тысяч человек или 0,8 процентов от численности экономически активного населения.

Заметное снижение — более чем на 6% числа граждан, имеющих официальный статус безработного, — произошло в последнюю неделю сентября. В период с января по октябрь банк данных региональной службы занятости пополнился на 35 процентов и превысил 8,7 тысяч вакансий. Наибольшим спросом со стороны организаций региона традиционно пользуются профессии текстильной и легкой промышленности, строительной отрасли, медицины, образования, сферы торговли и услуг.

Ирина Эрмиш сообщила также, что участниками программных мероприятий, реализуемых в сфере занятости, с начала года стали свыше 60 тысяч жителей области. «Из 17 тысяч граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве, 13 тысяч или более 76 процентов были трудоустроены. В их числе — 970 граждан с ограниченными возможностями здоровья», — добавила зампред.

Добавим также, что по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проводимых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, уровень общей безработицы в среднем за июнь — август составил 4,7%, что ниже среднероссийского значения (5%). В рейтинге субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦФО, по данному показателю регион занимает лучшую позицию по сравнению с Орловской (6,8%), Ярославской (5,3%), Смоленской (5,3%) и Костромской (5%) областями.