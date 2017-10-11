* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 11 октября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены в результате авиаудара в западной иракской провинции Анбар, заявил представитель иракской армии генерал Нуман аль-Зубай, 11 октября сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков REGNUM Потери

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Авиаудар уничтожил фабрику боевиков по производству взрывчатых веществ. Также иракские военные ликвидировали десятки взрывных устройств, оставленных боевиками в городе Эр-Рамади, административном центре провинции Анбар, заявил генерал Халед аль-Дулайми.

Напомним, в середине 2014 года исламисты захватили огромные территории в Ираке и Сирии. В 2017 году террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли в Ираке ряд крупных поражений.

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В июле 2017 года власти Ирака заявили о полном освобождении Мосула от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В августе боевики потеряли контроль над городом Таль-Афар в провинции Найнава. Сейчас иракские войска стремятся вытеснить боевиков из провинции Анбар.