Пермь, 11 октября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Суд признал виновным бывшего руководителя «Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) и приговорил его к трем годам лишения свободы, со штрафом 305 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края 11 октября.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ)

Судом установлено, что руководитель МФЦ совместно со своим заместителем и двумя сотрудниками, а также бывшим министром информационного развития и связей Пермского края подписал документы с заведомо ложной информацией об объемах строительства и ремонтных работ при создании сети МФЦ. В результате своих действий они похитили из краевого бюджета 26,7 млн рублей.

Бывший руководитель МФЦ также, используя свои служебные полномочия, незаконно начислял премию некоторым своим подчиненным. В результате было неправомерно выплачено 2,1 млн рублей. Он также незаконно подарил сотовый телефон стоимостью 75 тыс. рублей, который находился на балансе МФЦ, своему знакомому.

Исковые требования МФЦ были частично удовлетворены одним из соучастников преступления, который ранее был осужден к условному наказанию.