Вашингтон, 11 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. На встрече с высокопоставленными сотрудниками национальной безопасности 20 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении нарастить количество ядерного оружия США в 10 раз, сообщил 11 октября американский телеканал NBC, ссылаясь на неофициальные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По утверждению телеканала, встреча была напряженной и очень продолжительной. В ходе встречи Дональд Трамп показал сотрудникам национальной безопасности слайд с таблицей, демонстрирующей сокращение американского ядерного оружия с 1960-х годов.

Стоит отметить, что после этого слушатели в общих чертах объяснили Дональду Трампу экономические и технические последствия резкого наращивания ядерного арсенала.

Телеканал подчеркнул, что присутствовавшие на встрече представители объединенного комитета начальников штабов и госсекретарь США Рекс Тиллерсон были очень удивлены подобными заявлениями Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября агентство Reuters обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке новых правил, упрощающих экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения.