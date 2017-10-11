Вильнюс, 11 октября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Антонио Таяни сегодня, 11 октября, в Брюсселе встретился со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, сообщили ИА REGNUM в бюро Европарламента в Литве. На встрече было рассмотрено сотрудничество двух парламентов, также вопросы региональной безопасности, энергетической инфраструктуры, экономического положения ЕС и «Восточного партнерства».

Saeima Викторас Пранцкетис

«Литва играет важную роль в создании будущего Европы, у нее хороший опыт, как можно членство в ЕС превратить в успех. Мы со спикером Пранцкетисом сходимся во мнениях о перспективах и намерениях, мы оба считаем, что Европа должны быть сильной в мире, что она должна сотрудничать и с восточными партнерами: должна давать надежду и оказывать помощь Украине, требовать осуществить Минские соглашения, а вместе с тем развивать открытый, но требовательный диалог с Россией. Мы благодарны Литве за активное участие в проекте «Восточного партнерства». По мере приближения саммита в Брюсселе по этому вопросу Европарламент намерен принять резолюцию, в которой поддержит «Восточное партнерство», — заявил Таяни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте публично называет Россию «террористическим государством», призывает лишить РФ права вето в Совбезе ООН и высказывается за ужесточение санкций против России и полную международную изоляцию России.