Токио, 11 октября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. На японском острове Окинава, где расположены американские военные базы, рухнул вертолёт ВВС США. Об этом сегодня, 11 октября, сообщают японские СМИ.

Военно-морская база США. Окинава

Сообщается, что разбился тяжелый транспортный вертолёт CH-53 Sea Stallion ВВС США. Крушение произошло на севере префектуры Окинава в районе уезда Кунигами.

Какие-либо подробности инцидента не сообщаются. Судьба экипажа также неизвестна.

Местное телевидение показало кадры с места крушения.

Американские военное командование пока никак не прокомментировало ситуацию.

Напомним, военные базы и прочие объекты военной инфраструктуры США существуют на территории Японии со времён окончания Второй мировой войны на Тихом океане. Они пережили оккупацию Японии и холодную войну, оставшись и в актуальной повестке дня XXI века, и не предвидится изменения их статуса. Местное население крайне недовольно поведением американских военных, которые не подконтрольны японским законам и всячески притесняют японцев на Окинаве.