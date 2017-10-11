Дамаск, 11 октября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Три взрыва прогремели в Дамаске с небольшими промежутками по времени, сообщают сирийские СМИ.

Michael Deal Теракт

По предварительной информации, все взрывы произведены смертниками. Две бомбы были взорваны возле полицейского управления, а одно взрывное устройство применили на площади недалеко от рынка.

Утверждается, что взорвавшиеся у полицейского управления террористы пытались прорваться в здание, но были остановлены охраной и привели в действие свои бомбы.

Через несколько минут у входа на рынок раздался третий взрыв.

Число погибших и раненых уточняется. Принадлежность террористов к какой-либо конкретной группировке пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что мирное соглашение в южной зоне деэскалации в Сирии может быть сорвано из-за перемещения туда нескольких сот боевиков из подконтрольной США зоны Эт-Танф.